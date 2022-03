Basket: Monaco enchaîne en Coupe de France et défiera Strasbourg en demi-finales

Paris (AFP) – Au lendemain de leur victoire en Euroligue contre les Espagnols de Vitoria, les basketteurs de Monaco ont enchaîné samedi en début de soirée en s'imposant contre Bourg-en-Bresse 74 à 65, et défieront Strasbourg en demi-finale de la Coupe, dès dimanche après-midi.

Publicité Lire la suite

L'enchaînement des matches ne fait pas peur aux hommes de Sasa Obradovic, qui disputeront dimanche à 14h30 contre la SIG leur quatrième match en l'espace de cinq jours. A la clef, une place en finale de la Coupe de France le 23 avril prochain à Paris-Bercy, stade de la compétition que la Roca Team n'a jamais atteint.

Le déplacement de la Principauté vers le Maine-et-Loire a été effectué en avion privé, avait précisé vendredi soir Obradovic, sinon les Monégasques n'auraient pas pu disputer ce match contre Bourg-en-Bresse.

Les Américains Dwayne Bacon, Mike James et Will Thomas, tout comme Alpha Diallo et Donatas Motiejunas, ont été laissés au repos, ce qui n'a pas empêché la Roca Team de s'imposer, portée par les 16 points de Paris Lee, et les 12 points de Danilo Andusic et Donata Hall.

Pour une place en finale, ils devront se débarrasser de Strasbourg en demies, les Alsaciens ayant fait chuter les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois, leaders du championnat de France avec Monaco, 95 à 87.

Strasbourg aura l'occasion de prendre sa revanche de la défaite encaissée en Principauté il y a dix jours, après deux prolongations et sur un tir totalement improbable de Bacon à la dernière seconde.

Reste à savoir dans quel état Monaco abordera cette rencontre de Coupe.

Dans la soirée, les doubles tenants du titre (2019 et 2021) de Villeurbanne se sont inclinés contre Gravelines 79 à 78, sur un tir au buzzer de Kenneth Kadji.

L'entraîneur de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne Terence Parker discute avec le meneur Elie Okobo, lors d'un temps mort du match de l'Euroligue contre Zalgiris Kaunas, le 1er octobre 2021 à l'Astroballe Arena PHILIPPE DESMAZES AFP/Archives

Dixièmes au classement du championnat de France, les Nordistes défieront Pau-Orthez en demi-finales dimanche. Les Palois ont fait respecter la logique en début d'après-midi face à la lanterne rouge d'Elite, Fos-sur-Mer, s'imposant 93 à 72.

Club historique du basket hexagonal, l'Elan béarnais n'a plus disputé de finale de Coupe de France depuis sa troisième victoire en 2007 contre Nanterre.

L'occasion est belle face à une équipe qu'ils ont dominée à deux reprises en Elite, la dernière fois en date la semaine dernière dans le Palais des sport palois (87 à 82), pour le compte de la 23e journée d'Elite.

. Le programme

Dimanche

(14h30) Monaco - Strasbourg

(17h00) Pau-Orthez - Gravelines

© 2022 AFP