Top 14: en route pour le sprint final

L'arrière du Stade Français Kylan Hamdaoui tente d'échapper au plaquage du demi d'ouverture de Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert, lors de la 2e journée du Top 14, le 11 septembre 2021 au Stade Chaban-Delmas Philippe LOPEZ AFP/Archives

Paris (AFP) – Le Top 14 s'est lancé dans son sprint final: six matches restent encore à jouer et huit à dix clubs peuvent prétendre aux six places qualificatives avant la 21e journée, marquée par le retour des internationaux ainsi que les duels Stade Français - Bordeaux-Bègles et Toulouse - Lyon.