Présidentielle: Au Zénith Jadot fustige Macron et ses lobbies

Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot en meeting à Paris, le 27 mars 2022 STEPHANE DE SAKUTIN AFP

2 mn

Paris (AFP) – Yannick Jadot a fustigé dimanche Emmanuel Macron et ses lobbies, ainsi que "les tribuns" qui ont soutenu Poutine, au Zénith de Paris, lors du plus gros meeting de l'histoire de l'écologie française, qui a revendiqué entre 3.500 et 4.000 personnes.