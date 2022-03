Amical: "une bonne opportunité de se montrer" pour le sélectionneur de l'Afrique du Sud

Villeneuve-d'Ascq (AFP) – Affronter les champions du monde français mardi est "une bonne opportunité pour se montrer", a affirmé le sélectionneur de l'Afrique du Sud Hugo Broos lundi à la veille d'affronter les Bleus en amical à Lille.

"C'est une très bonne expérience de jouer contre les champions du monde pour une équipe jeune comme la nôtre, c'est bien d'avoir des matches durs", a expliqué le Belge en conférence de presse depuis le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, où 50.000 spectateurs sont attendus.

"L'Afrique du Sud n'a pas l'habitude de jouer dans des stades aussi grands et pleins, cela va vraiment nous motiver", a prolongé le sélectionneur. "Les joueurs vont pouvoir montrer de quoi ils sont fait. L'Afrique du Sud n'est pas si connue en Europe, donc pour nous c'est une bonne opportunité de nous montrer".

"Lorsqu'ils nous ont annoncé qu'on allait affronter la France, tout le monde était très enthousiaste, on a vraiment hâte d'y être. Cela nous servira pour nos prochains matches de qualification à la CAN", a expliqué de son côté le capitaine et gardien Ronwen Williams.

Le portier n'avait que 18 ans lors de la dernière opposition entre la France et l'Afrique du Sud, une des défaites les plus cuisantes de l'histoire des Bleus survenue au premier tour du Mondial-2010 en Afrique du Sud (2-1).

"En tant que Sud-africain, j'étais très content. Malheureusement on n'avait pas pu passer la phase de groupes non plus... On avait lu tous les grands titres (sur les Bleus) et ce qu'il s'était passé, mais on était quand même très content de satisfaire nos fans", s'est souvenu le gardien âgé de 30 ans.

Interrogé sur le retour de Kylian Mbappé, après une infection ORL, le Sud-Africain a reconnu que la présence du joueur du PSG était "un challenge" pour sa sélection. "C'est un joueur fantastique, même avec un plan pour minimiser son impact il suffit d'une fraction de seconde pour qu'il marque ou qu'il s'envole", a remarqué Hugo Broos.

Le gardien sud-africain Ronwen Williams devant la presse, le 28 mars 2022 à Villeneuve-d'Ascq, il affronte l'équipe de France FRANCK FIFE AFP

Les Sud-Africains, non-qualifiés pour la Coupe du monde 2022, ont fait match nul (0-0) contre la Guinée en amical à Courtrai en Belgique vendredi, sans leur capitaine Williams, ménagé. Leur sélectionneur a promis plusieurs changements avant de défier les Bleus. Il dispose de l'intégralité de son groupe, prêt "à 100%".

