NBA: les Suns et les Celtics en mode Oscars

Los Angeles (AFP) – Les Suns, vainqueurs des Sixers (114-104) dans le blockbuster du jour, avec un duel Devin Booker/Joel Embiid qui a crevé l'écran, et les Celtics qui en ont profité pour devenir leaders à l'Est, ont été récompensés aux Oscars de la NBA dimanche.

Déjà assuré de finir avec le meilleur bilan de la saison régulière, qui lui donnera l'avantage du parquet à chaque tour de play-offs, Phoenix ne lève pas le pied. Surtout pas quand le défie un autre prétendant au titre comme Philadelphie.

Menés de 15 longueurs au 2e quart-temps, les Suns ont accéléré en seconde période, leur collectif faisant la différence, puisque Booker et Embiid se sont muselés à distance, le premier finissant avec 35 points, le second avec 37 (15 rbds, 3 interceptions, 2 contres).

James Harden (14 pts, à 2/11, 9 passes) a été contenu et Philly a manqué d'impact supplémentaire en attaque. Tout l'inverse de Phoenix, qui a notamment pu compter sur son "parrain du money-time" Chris Paul (19 pts, 14 passes).

"C'est la meilleure équipe de la ligue pour une raison. Ils ont un groupe de grands joueurs qui jouent bien ensemble. Ils sont connectés offensivement et défensivement, ils ne se laissent pas ébranler", a salué Embiid, qui vise l'Oscar du meilleur joueur de la saison (MVP).

Malgré 37 points et 15 rebonds, Joel Embiid n'a pas pu empêcher la défaite des Sixers face aux Suns, le 27 mars 2022 à Phoenix. Christian Petersen GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Avec ce 8e succès de rang, les Suns irradient à l'Ouest où Golden State (3e) est toujours à la peine, après un 4e revers en cinq matches concédé à Washington (123-115), malgré 25 points de Klay Thompson.

Philadelphie chute à la 4e place à l'Est, conférence dominée pour la première fois de la saison par Boston, qui effectue un premier trimestre d'excellente facture pour une équipe engoncée à la 9e place à Noël.

Lakers en danger

La franche victoire (134-112) contre Minnesota (7e à l'Ouest), la 24e en 28 rencontres, les Celtics la doivent notamment à Jayson Tatum (34 pts) et Jaylen Brown (31 pts, 10 rbds), impitoyable duo actuellement.

Avec encore sept, huit matches à jouer en saison régulière, la lutte pour la première place se jouera jusqu'au bout, quatre équipe se tenant dans un mouchoir de poche, Miami (2e) et Milwaukee (3e) complétant la photographie du jour.

Quasiment assurés de devoir en passer par les barrages pour accéder aux play-offs, les Nets ont eux manqué l'occasion de faire un break face aux Hornets, vainqueurs à Brooklyn (119-110).

Malgré le retour de Kyrie Irving pour son premier match de la saison à domicile, les Nets ont été battus par les Hornets le 27 mars 2022 à New York. Mike Stobe GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Charlotte a ainsi gâché le retour au Barclays Center de Kyrie Irving, de nouveau autorisé à jouer à New York, bien que non vacciné contre le Covid-19, et qui n'a pas brillé (16 pts, à 6/22, 11 passes).

C'est LaMelo Ball (33 pts, 9 passes, 7 rbds), Oscar du meilleur espoir l'an passé (rookie de la saison 2021) qui a volé la vedette à Irving et Kevin Durant (27 pts, 8 rbds, 7 passes).

Voilà les Hornets 8e juste devant les Nets (9e) avec le même bilan (39-36).

A l'Ouest, Dallas a aussi fait une bonne opération en s'imposant (114-100) contre Utah pour lui ravir la 4e place, ce qui comptera au moment de peut-être se retrouver en play-offs, pour l'avantage du parquet. Luka Doncic (32 pts, 10 rbds, 5 passes) a encore été sous les spotlights.

Enfin, malgré le retour du roi LeBron James (39 pts, 9 rbds), qui soignait un genou récalcitrant, les Lakers se sont inclinés à La Nouvelle-Orléans (116-108).

Un revers qui les fait glisser à la 10e place, les Pelicans en profitant pour les doubler (9e). L.A., pressé par San Antonio (11e) pour la dernière place de barragiste, va devoir batailler pour s'éviter un voyage au bout de l'enfer.

