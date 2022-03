Présidentielle: Le Pen veut stopper l'immigration et augmenter le pouvoir d'achat

La candidate du RN à la présidentielle Marine Le Pen pose le 20 octobre 2021 à Paris JOEL SAGET AFP/Archives

Paris (AFP) – La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, veut stopper l'immigration, combattre l'islamisme et relever le pouvoir d'achat, dans le but de "rendre leur argent" et "leur pays" aux Français, grâce à un emprunt national et 68,3 milliards d'euros de recettes.