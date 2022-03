Une gifle aux Oscars: Will Smith frappe Chris Rock sur scène

Will Smith frappe Chris Rock sur la scène des Oscars, dimanche 27 mars à Hollywood Robyn Beck AFP

Hollywood (Etats-Unis) (AFP) – "Qu'est-ce qui vient de se passer?": les téléspectateurs des Oscars étaient estomaqués dimanche soir après une altercation entre les acteurs Will Smith et Chris Rock, le premier montant sur scène pour gifler le second.