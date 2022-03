En Bretagne, Jadot initie son sprint final: "c'est glissant mais on tient"

Hillion (France) (AFP) – "C'est glissant mais on tient", s'exclame mardi l'écologiste Yannick Jadot, englué dans la vase sur la plage de Hillion, près de Saint-Brieuc, où il est venu parler du fléau des algues vertes et se projette "en mouvement" vers le premier tour.

Publicité Lire la suite

Dans les sondages aussi, le candidat vert est encalminé, autour des 6% d'intentions de vote, loin de son concurrent à gauche Jean-Luc Mélenchon qui tente de lui soutirer quelques points de vote utile pour rallier, au soir du 10 avril, le second tour de la présidentielle.

"Attention, il ne faut pas tomber", lance un militant local à l'eurodéputé qui peine à revenir d'un tour dans la vase pour les besoins des caméras.

"Nous on a les pieds dans la terre, dans les éléments", s'amuse Yannick Jadot. "C'est glissant mais on tient, et on avance", ajoute-t-il, bien conscient de la métaphore pour sa propre campagne.

Pour la dizaine de jours qui les séparent du premier tour, les écologistes ont prévu des déplacements tous azimuts: "chaque jour, une matinale radio, puis un déplacement", confie son entourage. "Pour fournir des images aux télés qui en ont besoin".

Interrogé sur M. Mélenchon qui a opté pour de gros meetings sans beaucoup d'autres déplacements, misant sur son rythme de "tortue" partie en campagne avant tout le monde, cette source lâche: "Mélenchon est fatigué, ce n'est pas une stratégie".

Tandis que le "lièvre" Jadot insiste: "Je suis en pleine forme. C'est comme une compétition sportive, il faut bien finir à la fin. C'est le moment d'être bon, d'être sur le terrain."

Yannick Jadot sur la plage d'Hilion (Côtes-d'Armor) le 29 mars 2022, entouré de Delphine Batho (G), Dlaire Desmares-Poirrier, présidente d'EELV, et du sénateur Daniel Salmon (D). DAMIEN MEYER AFP

Il a débarqué à Hillion en pensant retrouver une plage qu'il connaît bien pour y être déjà venu à des fins politiques. Mais mardi, pas de chance, "c'est un peu embêtant, y'a pas d'algues, une tempête a tout emporté en février", l'informe le représentant de France Nature Environnement qui l'accueille.

Yannick Jadot s'attache alors à montrer les causes et les conséquences des algues vertes. Celles-ci sont bien visibles lorsqu'une pelletée révèle du sable noir pourri au sulfure d'hydrogène.

"Agilité"

"Les élevages hors sol répandent les effluents qui, au contact de la photosynthèse, se transforment en algues vertes", déclare doctement l'eurodéputé. "C'est un problème majeur pour la santé, il y a eu des morts et la plage a été le plus souvent fermée".

Pour le résoudre, l'écologiste dit compter sur les "13 milliards d'argent public" dont bénéficie la France, voulant orienter la Politique agricole commune de l'Union européenne vers un modèle paysan respectant les sols.

La candidate malheureuse à la présidence de la région Bretagne Claire Desmares-Poirrier ainsi que la cheffe des porte-parole Delphine Batho l'accompagnaient. Cette dernière s'est montrée optimiste sur la fin de campagne, auprès de l'AFP: "C'est la phase décisive (...) Il y aura un énorme écart entre les sondages et les résultats".

Pour y parvenir, "il faut du mouvement, de l'agilité, une capacité à réagir à l'actualité", dit-elle. L'électorat ciblé est notamment celui qui a été déçu par Emmanuel Macron, explique la députée des Deux-Sèvres: "Ceux qui ont espéré des majorités d'idées et une modernité et se sont retrouvés avec l'inaction climatique, les lobbies et McKinsey", le cabinet de conseil utilisé par le pouvoir et au coeur d'une polémique.

Dans l'autocar du retour vers Saint-Brieuc, alors que Yannick Jadot réclame une deuxième part de kouign amann, privilège du candidat, les militants bretons, à l'avant, entonnent un chant qui évoque les luttes écolos.

© 2022 AFP