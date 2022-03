Wall Street termine en hausse, encouragée par les progrès sur l'Ukraine

Un opérateur du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, accueillant favorablement les avancées diplomatiques sur l'Ukraine, mais avec un enthousiasme plus mesuré que les places européennes.