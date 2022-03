Gaz: Berlin et Vienne activent un plan d'urgence en cas de coupure russe

Un brûleur au gaz, le 27 janvier 2021 à Quimper Fred TANNEAU AFP/Archives

Francfort (AFP) – L'Allemagne et l'Autriche se préparent au risque d'un arrêt des livraisons de gaz russe entraînant d'éventuelles pénuries, et ont activé mercredi un dispositif d'alerte en trois étapes pour gérer au plus près leur approvisionnement.