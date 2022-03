La Bourse de Paris finit sur un repli de 0,74%, victime de prises de bénéfices

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ERIC PIERMONT AFP/Archives

3 mn

Paris (AFP) – La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,74% mercredi, au lendemain d'un bond de plus de 3%, se montrant plus prudente sur l'avancée des négociations russo-ukrainiennes pour mettre un terme à la guerre, et sur ses gardes face à l'inflation qui accélère en Europe.