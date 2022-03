Qatar: ouverture d'un grand musée du sport avant le Mondial-2022

Le nouveau musée olympique et sportif "3-2-1", inauguré le 30 mars 2022 à Doha, regroupant quelque 17.000 objets KARIM JAAFAR AFP

Doha (AFP) – Le Qatar a inauguré l'un des plus grands musées du sport dans le monde mercredi, à moins d'un an de la Coupe du monde de football (21 novembre-18 décembre) et à deux jours du tirage au sort de sa phase finale.