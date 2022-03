tNBA: les Bucks font tomber les Sixers, les Lakers poursuivent leur dégringolade

Los Angeles (AFP) – Quarante points et un contre décisif: Giannis Antetokounmpo a été déterminant dans la victoire des Bucks 118-116 à Philadelphie mardi en NBA, dans une soirée marquée par une nouvelle défaite des Lakers, qui voient s'éloigner leurs chances de disputer les barrages d'accession aux play-offs.

Dans le duel au sommet à l'Est entre Milwaukee et les Sixers, et entre deux prétendants au titre de MVP --meilleur joueur-- de la saison, c'est finalement le "Greek Freak" qui l'a emporté face à Joel Embiid.

Quarante points, 14 rebonds et six passes décisives pour la star des Bucks, contre 29 points, 14 rebonds et 7 passes pour le pivot des Sixers. Mais la différence s'est surtout faite dans les derniers instants de la rencontre, avec ce contre du Grec sur le Camerounais, qui a offert la victoire aux siens.

Dans une conférence Est extrêmement serrée, où les places du quatuor de tête changent après chaque match, Milwaukee (47 v.-28 d.) est désormais deuxième derrière Miami (48 v.-28 d.), et Philadelphie (46 v.-29 d.) quatrième, derrière Boston (47 v.-29 d.).

A l'Ouest, en revanche, rien ne va plus pour les Lakers, qui ont encaissé une humiliante défaite --la troisième d'affilée-- 128-110 à Dallas. Sans LeBron James et Anthony Davis, tous les deux blessés, les Angelenos n'ont rien pu faire face à Luka Doncic (34 points, 12 rebonds, 12 passes) et ses partenaires.

Menés 82-56 à la mi-temps, les Lakers ont même failli battre un record datant de... 1956, date à laquelle ils avaient encaissé 83 points en une mi-temps face aux Celtics. Mais surtout, avec ce nouveau revers, ils glissent à la 11e place de la conférence Ouest, et abandonnent aux Spurs, qui ont le même bilan (31 v.-44 d.), la 10e place, la dernière qualificative pour les barrages d'accession aux play-offs.

"Pas assez bons dans tous les domaines", a regretté le coach des Lakers Frank Vogel après cette défaite.

Paul George de retour

Seule bonne nouvelle pour les fans de basket de Los Angeles, le retour de Paul George avec les Clippers après trois mois d'absence.

Avec 34 points, il a été le grand artisan du comeback de son équipe, menée de 25 points dans la troisième quart-temps, mais qui s'est finalement imposée 121-115 face au Jazz d'Utah à domicile. Avec 37 victoires et 39 défaites, les Clippers, 8es de la conférence Ouest, possèdent, eux, de très grandes chances de disputer les barrages pour accéder aux play-offs.

Dans les autres rencontres de la soirée, les Nets l'ont emporté 130-123 à Brooklyn face à Detroit, offrant au passage sa première victoire à domicile de la saison à Kyrie Irving (24 points), longtemps empêché d'évoluer à New York parce qu'il n'était pas vacciné contre le Covid-19.

Avec 41 points et 11 rebonds, Kevin Durant a enregistré une nouvelle performance de haut vol pour les Nets, menés un temps de 12 points et 8es de la conférence Est (40 v.-36 d.).

Enfin, à l'Est également, Chicago est allé gagner 107-94 à Washington, s'offrant ainsi une petite avance à la 5e place de la conférence devant les Raptors (44 v.-32 d., contre 43 v.-32 d. pour les Canadiens).

