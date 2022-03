Wall Street fait un pause après plusieurs séances dans le vert

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – Les indices de la Bourse de New York marquaient une pause mercredi, évoluant en ordre dispersé après l'ouverture, digérant plusieurs séances en hausse et surveillant avec un espoir mesuré les discussions entre la Russie et l'Ukraine.