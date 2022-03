Blue Origin réussit son quatrième vol de tourisme spatial en moins d'un an

La fusée New Shepard de Blue Origin lors du quatrième vol habité de tourisme spatial de l'entreprise, le 31 mars 2022 dans l'ouest du Texas Patrick T. FALLON AFP

Launch Site One (Etats-Unis) (AFP) – La société spatiale de Jeff Bezos a réussi jeudi son quatrième vol habité vers l'espace en moins d'un an, emmenant à son bord six nouveaux touristes spatiaux.