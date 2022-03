La Bourse de New York ouvre en baisse, digère sa récente vague de hausses

Un opérateur du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en baisse jeudi, reprenant son souffle après plus de deux semaines de gains quasiment ininterrompus, entre indicateurs macroéconomiques décevants et baisse des prix du pétrole.