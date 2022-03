Le Kremlin minimise la portée du paiement du gaz russe en roubles

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, le 17 décembre 2020 à Moscou, lors de la conférence de presse annuelle du président russe Vladimir Poutine NATALIA KOLESNIKOVA AFP/Archives

1 mn

Moscou (AFP) – Le Kremlin a minimisé jeudi la portée de sa mesure obligeant les Européens à payer leurs factures de gaz en roubles et non plus en euros, jugeant qu'il s'agissait d'une simple opération de change.