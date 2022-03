Présidentielle: Hidalgo appelle les socialistes à ne "pas raser les murs"

Liévin (AFP) – La candidate socialiste Anne Hidalgo, en grande difficulté dans les sondages, a appelé jeudi les socialistes à "ne pas raser les murs" et à "être fiers" des grandes conquêtes sociales de leur parti, lors d'un déplacement à Liévin (Pas-de-Calais).

La candidate socialiste, qui a obtenu ces derniers jours le soutien officiel de l'ex-président François Hollande et de l'ex-Premier ministre Lionel Jospin, vient de recueillir celui de l'ex-Premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis, qui dans un communiqué jeudi affirme qu'il "faut voter Hidalgo".

A dix jours du scrutin, "je demande aux socialistes, encartés ou de cœur, de ne pas raser les murs, de ne pas baisser la tête et d'être fiers", car "si nous n'avions pas été là, ce pays n'aurait pas été le même", a insisté la candidate à l'Elysée dans le bassin minier, aux côtés de "gueules noires", alors qu'elle se bat pour ne pas finir autour des 2% des voix que lui prédisent les sondages.

"Beaucoup de nos concitoyens ne savent pas s'ils vont voter, ne savent pas encore pour qui voter, ou même quand ils savent, disent qu'ils peuvent encore changer d'avis", a-t-elle souligné devant plusieurs dizaines d'habitants. La maire de Paris a notamment dénoncé les "inégalités qui se creusent" et "la retraite à 65 ans" défendue par Emmanuel Macron, qui "veut faire trimer encore plus ceux qui en bavent déjà".

Accompagnée du maire socialiste de Liévin, Laurent Duporge, elle a rendu hommage aux "gueules noires", en se recueillant devant la stèle qui commémore les 42 victimes du coup de grisou du 27 décembre 1974, comme l'avait fait en février Emmanuel Macron, et avant lui François Mitterrand en 1994.

"Tu es l'héritière du combat social" de la gauche, lui a assuré Laurent Duporge, en citant les différents combats des grands socialistes de Jean Jaurès, Léon Blum à François Mitterrand ou Lionel Jospin.

Dans la matinée, Anne Hidalgo s'est rendue à Boulogne-sur-Mer pour rencontrer les professionnels de la pêche et soutenir cette filière "en pleine mutation", touchée par "la crise climatique, la crise du Brexit et maintenant la guerre en Ukraine, qui a renchéri les prix des carburants", a-t-elle expliqué, en compagnie notamment du maire de Boulogne et ancien ministre socialiste Frédéric Cuvillier et du sénateur Patrick Kanner.

"Le fil rouge d'aujourd'hui, c'est la France des travailleurs, ceux qui ont plus à espérer de la gauche que de la droite", a expliqué M. Kanner.

"La gauche est toujours là, très présente dans les territoires, elles est dans le cœur des Français. Elle est pas dans sa meilleure forme, c'est clair, (...), mais elle est là", a insisté Anne Hidalgo.

La candidate qui multiplie les déplacements et se rendra vendredi en Loire-Atlantique aux côtés de l'ancien Premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault, a affirmé que "jusqu'au bout elle continuerait à parler du réel, à rencontrer les Français".

Dans un communiqué, jeudi, l'ex-premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis estime que le programme de la candidate "est de loin le plus équilibré, le plus solide et le plus social. Elle incarne dans le moment que traverse notre pays une gauche responsable, protectrice, gage d'un nouvel avenir".

