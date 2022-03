Présidentielle: Macron et Le Pen stables, Mélenchon monte, selon un sondage

Un employé colle les affiches officielles de la campagne présidentielle sur des panneaux électoraux à Bordeaux, le 28 mars 2022 Philippe LOPEZ AFP/Archives

Paris (AFP) – Emmanuel Macron et Marine Le Pen demeurent en tête pour la présidentielle, avec des intentions de vote stables aux premier et second tours d'une semaine à l'autre, tandis que Jean-Luc Mélenchon progresse, selon le baromètre OpinionWay-Kéa Partners pour Les Échos et Radio classique publié jeudi.