Canneseries, saison 5: la croisette en rose jusqu'à mercredi

Paris (AFP) – Gillian Anderson, Soprano ou encore Sydney Sweeney sur le "pink carpet" : le festival Canneseries a lancé sa cinquième édition en grande pompe vendredi, déroulant son tapis rose sur la croisette pour six jours de projections et rencontres "glamour" et "populaires".

Après deux éditions reportées à l'automne en raison de la crise sanitaire, Canneseries, adossé au MIPTV (marché international des programmes télé, du 4 au 6 avril) retrouve ainsi son cadre printanier.

Impossible toutefois d'inaugurer l'événement "sans avoir une pensée immense pour le peuple ukrainien", a lancé la présidente du festival, Fleur Pellerin, lors de la cérémonie d'ouverture.

"La culture est l'un des fondements d'une vie démocratique et éclairée", a-t-elle notamment souligné pour justifier le maintien des événements culturels en ces temps troublés.

Gillian Anderson reçoit le Variety Icon Award lors du 5e Festival international des séries de Cannes (Canneseries) à Cannes, le 1er avril 2022 Valery HACHE AFP

Place à la fête, donc, illuminée vendredi par l'inoubliable agent Scully de "X-Files", Gillian Anderson, venue recevoir le "Variety Icon Award" pour sa carrière emblématique de l'histoire du petit écran, de "Sex Education" à "The Crown".

"Halo"

La jeune Sydney Sweeney s'est également vu remettre un prix par Madame Figaro consacrant son statut d'étoile montante, avant que le public du palais des festivals ne découvre la superproduction "Halo" (Paramount+).

Sydney Sweeney reçoit le prix Madame Figaro Rising Star lors du 5e Festival international des séries de Cannes (Canneseries) à Cannes, le 1er avril 2022 Valery HACHE AFP

Tirée du blockbuster éponyme sur les consoles Xbox de Microsoft et coproduite par Amblin, le studio de Steven Spielberg, cette histoire de guerre intergalactique sera diffusée en avril sur Canal+, partenaire du festival azuréen, qui compte aussi deux créations originales sur les quatre proposées hors compétition.

Samedi, les festivaliers découvriront ainsi la mini-série "Infiniti" -- polar de science-fiction avec Céline Sallette, tourné en Ukraine et au Kazakhstan -- deux jours avant son arrivée sur la chaîne cryptée.

Et mercredi, Jonathan Cohen, qui avait inauguré l'édition 2020 avec "La Flamme", clôturera cette 5e saison avec sa suite, "Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra", parodie de "Koh-Lanta".

Entre-temps, TF1 présentera quant à elle "Visions", polar paranormal avec Louane en vedette.

Côté compétition, parmi 180 séries reçues, dix issues de neuf pays concourent dans la catégorie long format, et dix pour les formats courts.

Fanny Herrero présidente

Les séries longues seront soumises à un jury présidé par la créatrice de "Drôle" et "Dix pour cent", Fanny Herrero, entourée des comédiens Anne Marivin, Denis O'Hare, Olafur Darri Olafsson, Sami Outalbali, et du compositeur Daniel Pemberton.

Fanny Herrero lors de la soirée d'ouverture du 5e Festival international des séries de Cannes (Canneseries) à Cannes, le 1er avril 2022 Valery HACHE AFP

"Jeux d'influence, les combattantes", suite de la série d'Arte créée par le documentariste oscarisé Jean-Xavier de Lestrade sur le lobby des pesticides, représentera la France.

Elle affrontera deux séries allemandes : "Souls", oeuvre de "science-fiction glaçante", et "Punishment", sorte de "Black Mirror" dans l'univers de la justice, interdite au moins de 16 ans et tirée d'un recueil de nouvelles de Ferdinand von Schirach.

Des séries espagnoles ("El Inmortal", sur un caïd des années 80-90), belge ("1985", sur l'affaire des "tueurs du Brabant"), norvégienne ("Afterglow" sorte de croisement entre "The big C" et "This is us") complètent la sélection.

S'y ajoutent l'israélienne "The Lesson", où une discussion politique entre un prof et une lycéenne dégénère, la canadienne "Audrey est revenue", sur une femme sortie d'un coma de 16 ans, l'italienne "Bang Bang Baby", "explosion de couleurs" dans l'univers de la mafia, et la danoise "The dreamer", sur l'auteur de "La ferme africaine", Karen Blixen.

Convié gratuitement aux "rendez-vous cannois", le grand public pourra également assister à des rencontres cinq étoiles, avec notamment Gillian Anderson ou encore le rappeur Soprano, héros d'une série documentaire de Disney+, qui a foulé le tapis rose dès vendredi.

Robin Migne de la série Skam à Paris, le 13 janvier 2020 STEPHANE DE SAKUTIN AFP/Archives

Des comédiens de "Plus belle la vie", de la série pour ados Skam, qui recevra mercredi le prix de l'engagement Konbini, ou encore la réalisatrice Ovidie font partie des autres personnalités annoncées, le créateur de "Squid Game", Hwang Dong-hyuk, devant lui rencontrer les professionnels.

En octobre, Canneseries avait accueilli 25.000 participants.

