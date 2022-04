Création à New York du premier syndicat chez Amazon aux Etats-Unis

Des salariés appelés à voter sur la création d'un syndicat, devant un entrepôt Amazon à Staten Island, aux Etats-Unis, le 25 mars 2022 Ed JONES AFP/Archives

New York (AFP) – Un petit groupe d'employés motivés a fait flancher l'une des plus grandes multinationales: les salariés d'un entrepôt d'Amazon à New York ont voté en majorité en faveur de la création d'un syndicat, une première aux Etats-Unis au sein de l'entreprise.