Création d'un syndicat dans un entrepôt américain d'Amazon: le suspense continue

Des salariés attendent pour voter sur la création d'un syndicat, devant un entrepôt Amazon à Staten Island, aux Etats-Unis, le 25 mars 2022 Ed JONES AFP

4 mn

New York (AFP) – Mal parti dans l'Alabama, encore possible à New York: les décomptes des votes sur la syndicalisation dans deux entrepôts américains d'Amazon ont commencé jeudi, mais les résultats définitifs ne sont pas encore connus.