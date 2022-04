Natation: la disqualification de Marchand annulée, sa MPM sur 400 m 4 nages validée

San Antonio (Etats-Unis) (AFP) – Léon Marchand, grand espoir de la natation française, disqualifié la veille pour une faute en virage du 400 m quatre nages, a finalement vu sa victoire et sa meilleure performance mondiale de l'année validées, vendredi au Grand Prix de San Antonio (Texas).

"Après un nouvel examen vidéo de la course de jeudi soir, la disqualification de Léon a été annulée", ont indiqué les organisateurs. Dans un premier temps, ils avaient estimé qu'il avait été l'auteur d'une violation de virage, aux 350 mètres, alors qu'il finissait en nage libre (crawl) et avait déjà course bien gagnée.

Conséquence de ce rebondissement, qui n'est pas un poisson d'avril, le Toulousain de 19 ans, qui nage à l'université d'Arizona avec Bob Bowman, le mentor de Michael Phelps, pourra participer aux Mondiaux de Budapest (18 juin-3 juillet) et aux Championnats d'Europe de Rome (11-21 août). Son temps de 4 min 10 sec 38/100e, le meilleur réalisé donc à ce jour en 2022, s'avérant bien en deçà des minima (4.17.48) pour ces deux compétitions.

Passé près de son record de France (4:09.65) réalisé aux Championnats nationaux l'an passé, il a ainsi bel et bien devancé l'Américain Jay Litherland (2e), arrivé plus de neuf secondes plus tard, et l'Argentin Joaquin Gonzalez Pinero, s'est classé 3e, à plus de 11 secondes.

D'autres opportunités attendent celui qui vient de remporter le 200 yards 4 nages (182 m) aux championnats universitaires américains (NCAA). Si un faux départ l'a empêché de nager en série du 200 m papillon, vendredi matin, il a remporté ensuite celle du 200 m brasse (2:11.71) dont il disputera la finale en soirée.

Samedi il bouclera son week-end avec le 200 m quatre nages.

