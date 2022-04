Présidentielle: à Rungis, Zemmour défend "la France qui se lève tôt"

Rungis (France) (AFP) – Le candidat d'extrême droite Eric Zemmour s'est rendu vendredi au petit matin au marché de gros de Rungis (Val-de-Marne) pour louer "la France qui se lève tôt contre la France qui se gave dans notre dos", pointant du doigt Emmanuel Macron et la polémique McKinsey.

Après une première huître à 4H40 puis l'incontournable découpe de la tête de veau, le candidat à la présidentielle s'est arrêté devant les caméras pour défendre la "France des travailleurs du matin" et l'opposer à la "France des assistés et des profiteurs".

Imitant Nicolas Sarkozy, qui a loué "la France qui se lève tôt" tout au long de la campagne présidentielle de 2007, le candidat d'extrême droite a salué vendredi "la France qui se lève tôt contre la France qui se gave dans notre dos".

Comme il le fait depuis plusieurs jours à l'instar des autres opposants à Emmanuel Macron, il a repris ses critiques sur le large recours du gouvernement aux cabinets de conseil durant le quinquennat, notamment le cabinet américain McKinsey.

"C'est révélateur de l'état d'esprit d'Emmanuel Macron" qui travaille avec ses "copains" et c'est, selon Eric Zemmour, une "soumission aux Etats-Unis".

Le candidat Reconquête! a de nouveau relativisé sa mauvaise passe dans les sondages en invoquant un "vote caché" en sa faveur.

S'est-il trompé en axant sa campagne sur des propositions radicales contre l'immigration plutôt que sur le pouvoir d'achat, comme le fait sa rivale du RN Marine Le Pen ?

"Il y a ce qu'il y a dans l'actualité" et ce qu'il y a pour "l'éternité. Je me bats pour que l'Histoire de France puisse continuer" et que "la France reste la France", a-t-il réaffirmé.

Le candidat s'est entretenu avec des professionnels, enchaînant les selfies.

Des salariés ont marqué leur désapprobation, l'un lançant un "Allah Akbar" goguenard, pendant que d'autres défendaient une France "bleu blanc rouge multicolore" ou demandaient au candidat de "laisser leurs enfants tranquilles".

Aux abats, un travailleur malien, Mohamed Dantioko, a dialogué avec Eric Zemmour pour s'opposer à son programme.

"Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord. Avec lui, tous les problèmes de la France se résument à l'immigration. Il veut renvoyer des chômeurs étrangers au bout de six mois, c'est injuste", a expliqué M. Dantioko à l'AFP.

Eric Zemmour a souligné ne pas avoir de problème avec "les immigrés qui travaillent".

"Nous les étrangers, on est des travailleurs", lui a lancé un salarié au pavillon des viandes.

