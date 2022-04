Sondage: Macron en baisse, Le Pen et Mélenchon en hausse, Zemmour chute

Un employé d'une société d'affichage colle des affiches électorales du président Emmanuel Macron, de Jean Lassalle (mouvement "Résistons") et de la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen à Bordeaux, le 28 mars 2022 Philippe LOPEZ AFP/Archives

Paris (AFP) – Emmanuel Macron arrive en tête des intentions de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle devant Marine Le Pen et s'impose contre elle au second, mais avec un écart qui se resserre, selon un sondage BVA pour Orange et RTL paru vendredi.