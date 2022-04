Un bug informatique a mis en avant des contenus problématiques sur Facebook

Un bug informatique a mis en avant des contenus identifiés comme trompeurs ou problématiques sur Facebook Kirill KUDRYAVTSEV AFP/Archives

2 mn

San Francisco (AFP) – Des contenus identifiés comme trompeurs ou problématiques ont été mis en avant par erreur sur les fils d'utilisateurs de Facebook ces derniers mois, à cause d'un problème informatique qui a mis six mois à être réparé, selon le site spécialisé The Verge.