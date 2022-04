Wall Street ouvre en hausse, encouragée par les chiffres de l'emploi américain

Wall Street, à New York Michael M. Santiago GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, enthousiaste après de bons chiffres de l'emploi aux États-Unis, qui témoignent de la santé de l'économie américaine, peu affectée, pour l'instant, par la guerre en Ukraine et la flambée des prix des matières premières.