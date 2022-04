Cyclisme: Sonny Colbrelli s'est fait poser un défibrillateur

Paris (AFP) – Le cycliste italien Sonny Colbrelli, victime d'un arrêt cardio-respiratoire le mois dernier lors du Tour de Catalogne, s'est fait poser avec succès un défibrillateur interne et a quitté l'hôpital italien de Padoue où il avait été transféré, a annoncé samedi son équipe, Bahrain-Victorious.

Publicité Lire la suite

"Sur la base des résultats de son examen clinique, en accord avec le staff médical de son équipe, Sonny Colbrelli a subi avec succès jeudi l'implantation d'un défibrillateur sous-cutané (DSC)", précise la formation Bahrain-Victorious dans un communiqué.

Le champion d'Europe en titre, vainqueur du dernier Paris-Roubaix, avait perdu connaissance après l'arrivée de la deuxième étape du Tour de Catalogne, le 21 mars dernier.

La joie de l'Italien Sonny Colbrelli, vainqueur de Paris-Roubaix devant le Belge Florian Vermeersch et le Néerlandais Mathieu Van Der Poel, le 3 octobre 2021 FRANCOIS LO PRESTI AFP/Archives

Secouru en urgence, il a été transporté dans un premier temps à l'hôpital universitaire de Gerone (Espagne) avant d'être rapatrié le 26 mars et admis à la clinique de cardiologie de l'université de Padoue.

"A Padoue, le coureur a été soumis à un examen clinique, génétique et par imagerie complet pour identifier la cause de l'arythmie qui a conduit à son arrêt cardiaque et pour déterminer le meilleur traitement approprié", a déclaré le professeur Domenico Corrado, qui a coordonné sa prise en charge.

"La décision d'implanter ce dispositif vital a été prise en accord avec Colbrelli, qui a reçu un DSC. Ce dispositif permet de corriger si nécessaire le rythme cardiaque dans les cas extrêmes", ajoute-t-il dans le communiqué.

Sonny Colbrelli, qui est âgé de 31 ans, va poursuivre sa convalescence chez lui. Il est trop tôt pour déterminer la suite de sa carrière.

Son cas rappelle celui du footballeur danois Christian Eriksen, qui s'était effondré en plein match, victime d'une crise cardiaque, lors de l'Euro, en juin dernier. Lui aussi s'est fait implanter un défibrillateur interne. Il a repris le fil de sa carrière en début d'année, renouant avec la sélection danoise la semaine passée.

Mais pour pouvoir rejouer, Eriksen a dû résilier son contrat avec l'Inter Milan, son ancien club, ce type de dispositif étant jugé incompatible avec la pratique du football et des sports sollicitant beaucoup le système cardiovasculaire en Italie, pour signer à Brentford, dans le championnat d'Angleterre, où cette restriction n'est pas de mise.

© 2022 AFP