Marathon de Paris: Amdouni et Wanders chassent le record de France

Paris (AFP) – Le record de France est-il en danger? Morhad Amdouni et le Franco-Suisse Julien Wanders comptent bien s'attaquer au vieux chrono de Benoît Zwierzchiewski lors du marathon de Paris, qui parcourt dimanche les principales artères de la capitale.

Cela fait 19 ans que personne n'est parvenu à effacer le temps de référence national sur la distance (42,195 km), établi au cours de l'édition 2003 du marathon de Paris (2 h 6 min 36). Mais Amdouni et Wanders ne cachent pas leurs ambitions avant de prendre le départ de la course, prévu à 8h15.

Champion d'Europe 2018 du 10.000 m, Morhad Amdouni affirme ainsi haut et fort vouloir "s'approcher" du record.

"Ce sera une course difficile dans des conditions compliquées avec du froid, mais je reste optimiste, a-t-il déclaré à l'AFP. L'idée, c'est de me battre au maximum et d'être aux avant-postes tout en prenant des repères dans l'optique des Jeux de Paris-2024."

Tout juste revenu d'un stage de 17 jours au Kenya effectué après l'obtention de son 3e titre de champion de France de cross, le 13 mars, le coureur de 33 ans affiche une "belle forme" et se sent "confiant", selon son entraîneur Jean-Claude Vollmer.

L'objectif d'Amdouni est double: outre le record de France, le natif de Porto-Vecchio espère aussi assurer sa place pour le marathon des Championnats d'Europe à Munich (15-21 août) en réussissant les minima fixés par la Fédération française d'athlétisme (2 h 14 min 30). A priori une formalité pour celui qui a pris la 17e position aux Jeux olympiques de Tokyo et dont le meilleur chrono est de 2 h 09 min 14.

"Le plateau est intéressant et l'opposition sera forte avec des Ethiopiens et des Kényans en dessous de 2 h 05, explique Jean-Claude Vollmer à l'AFP. Il n'aura pas trop le choix, il devra les suivre mais ce n'est pas ça qui l'effraie. Morhad est un guerrier."

Agacement

Amdouni devra également se méfier de Julien Wanders. Son cas est très particulier: titulaire de la double nationalité suisse et française, le Genevois (26 ans) évolue sous la bannière helvétique sur le plan international mais possède les records d'Europe et de France du semi-marathon et du 10 km sur route, juste devant...Amdouni, puisqu'il suffit d'un passeport français et d'une licence dans un club de l'Hexagone pour figurer dans les bilans nationaux. Une situation qui a le don d'agacer le protégé de Jean-Claude Vollmer.

Le Suisse Julien Wanders, lors des séries du 5000 m aux Championnats du monde d'athlétisme, le 27 septembre 2019 à Doha (Qatar) Jewel SAMAD AFP/Archives

"Je n'ai aucun problème avec lui. L'anomalie vient du règlement de la Fédération. Cela m'ennuie pour tous les jeunes athlètes français qui se battent au quotidien pour avoir des partenaires, des sponsors et qui portent le maillot de l'équipe de France", indique-t-il.

Mais Wanders n'a jamais couru de marathon, ce qui laisse planer un doute sur sa capacité à tutoyer le temps de "Benoît Z".

"Il peut être dans les bases du record de France, mais il risque d'être plus prudent que Morhad. Il va découvrir le marathon, les ravitaillements, la douleur", estime Jean-Claude Vollmer.

Les favoris pour la victoire seront plutôt à chercher du côté des Africains avec notamment le Kenyan Hillary Kipsambu, 3e en 2021, et les Éthiopiens Asefa Mengistu, 2e en 2019, et Seifu Tura, vainqueur du marathon de Chicago l'an dernier.

Le Kenyan Hillary Kipsambu (2e d), lors du Marathon de Paris, le 14 avril 2019 KENZO TRIBOUILLARD AFP/Archives

Chez les dames (départ à 7h59), il faudra surveiller les deux Ethiopiennes Yenenesh Dinkesa et Fantu Jimma, 2e et 3e en 2021, ainsi que la Namibienne Helalia Johannes, médaillée de bronze aux Mondiaux de Doha en 2019.

