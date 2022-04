"Noël au balcon, Pâques au tison": début avril, la France agricole se met en mode combat face au froid

Un vignoble recouvert de neige à Saint-Etienne de Baïgorry (sud-ouest de la france), le 1er avril 2022 GAIZKA IROZ AFP

Paris (AFP) – "On a eu Noël au balcon, on va avoir Pâques au tison": la France viticole et agricole qui grelotte s'est mise en mode combat dimanche face au gel printanier qui menace de détruire les fragiles bourgeons, et donc les futures récoltes 2022, dans de nombreuses régions.