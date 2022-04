Tour des Flandres Femmes: victoire de la Belge Kopecky

Audenarde (Belgique) (AFP) – La championne de Belgique Lotte Kopecky (SD Worx) a enlevé la course féminine du Tour des Flandres, dimanche à Audenarde, devant la Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar).

Kopecky, 26 ans, a remporté son deuxième succès de la saison. Aux Strade Bianche, début mars, elle avait déjà devancé Van Vleuten.

La Néerlandaise Chantal Van den Broek-Blaak, qui a provoqué la décision en attaquant à 11 kilomètres de l'arrivée, a pris la troisième place de cette 19e édition féminine du "Ronde".

"J'étais assez confiante pour le sprint mais on n'est jamais certaine", a déclaré Kopecky. "Je me disais que j'avais fait le plus dur en passant les (11) monts" de cette course de 158 kilomètres.

La championne de Belgique, qui s'était classée troisième en 2020, a succédé à Van Vleuten au palmarès de la course. Elle est la deuxième Belge à y inscrire son nom après Grace Verbeke en 2010.

Classement:

1. Lotte Kopecky (BEL/SD Worx), les 158 km en 4 h 11:21.

2. Annemiek van Vleuten (NED/Movistar) m.t.

3. Chantal Van den Broek-Black (NED/SD Worx) à 02.

4. Arlenis Sierra (CUB/Movistar) 40.

5. Marlen Reusser (SUI/SD Worx) 40.

6. Cecilie Ludwig (DEN/FDJ Nouvelle-Aquitaine) 40.

7. Grace Brown (AUS/FDJ Nouvelle-Aquitaine) 40.

8. Katarzyna Niewiadoma (POL/Canyon) 40.

9. Brodie Chapman (AUS/FDJ Nouvelle-Aquitaine) 42.

10. Marta Bastianelli (ITA/UAE) 1:10.

...

29. Aude Biannic (FRA/Movistar) 1:15.

