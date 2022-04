Frasques et faux pas : les tweets marquants d'Elon Musk

Le milliardaire Elon Musk lors de la présentation de la méga-fusée de SpaceX Starship, le 10 février 2022 près de Boca Chica, dans le sud du Texas JIM WATSON AFP/Archives

3 mn

San Francisco (AFP) – "Oh hello lol", a tweeté lundi Elon Musk, le patron de Tesla, qui n'est plus seulement un utilisateur emblématique et fantasque de Twitter mais aussi un actionnaire majeur du réseau social où il compte plus de 80 millions d'abonnés et suscite de nombreuses controverses.