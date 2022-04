La Russie et la Biélorussie privées d'accès aux fonds de la Berd

Odile Renaud-Basso, présidente de la Berd, à Brest, dans le Finistère, le 11 février 2022 Ludovic MARIN POOL/AFP/Archives

2 mn

Londres (AFP) – La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a annoncé lundi "suspendre avec effet immédiat" l'accès de la Russie et de la Biélorussie à ses financements et à son expertise, dans la foulée de l'invasion en Ukraine.