Wall Street termine en hausse, tirée par les géants de la tech

Le siège du Nasdaq à Times Square Michael M. Santiago GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

2 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en hausse lundi et enchaîné une seconde séance de hausse d'affilée pour commencer le trimestre, grâce à la belle séance des géants américains de la tech.