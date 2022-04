Démantèlement d'une importante plateforme russe du darknet

La "plus grande" plateforme de vente du darknet mondial, dénommée "Hydra Market" et opérant en langue russe depuis 2015, a été démantelée, a annoncé la justice allemande JOHANNES EISELE AFP/Archives

2 mn

Francfort (AFP) – La "plus grande" plateforme de vente du darknet mondial, dénommée "Hydra Market" et opérant en langue russe depuis 2015, a été démantelée et des bitcoins d'une valeur de 23 millions d'euros ont été saisis, a annoncé mardi la justice allemande.