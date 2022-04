Golf: Tiger Woods annonce qu'il "jouera" au Masters d'Augusta, 13 mois après son accident

Augusta (Etats-Unis) (AFP) – Tiger Woods, quintuple vainqueur de l'épreuve, a annoncé mardi qu'il "jouera" jeudi au Masters d'Augusta (Géorgie), actant son grand retour à la compétition, plus de 13 mois après l'accident de la route qui a failli lui coûter la vie.

"Pour l'instant, je vais jouer", a déclaré mardi en conférence de presse l'Américain de 46 ans. Il se testera une dernière fois sur le parcours mercredi.

"Il s'agit de savoir comment mon corps va récupérer de cet effort et ce qu'il est capable de faire le lendemain", a expliqué Woods. Il a effectué deux séances d'entraînement de neuf trous ces deux derniers jours. Lundi, des milliers de fans étaient présents pour l'encourager.

Et Woods, féroce compétiteur dans l'âme, ne compte pas faire de la figuration pour son retour. "Je pense que je peux remporter le Masters cette semaine", a-t-il ainsi affirmé.

Pareil exploit, qui serait probablement le plus inouï de sa carrière, déjà jalonnée de tant d'autres, lui permettrait d'égaler le record de six titres remportés par Jack Nicklaus. Et cela malgré le fait qu'il n'ait plus joué de tournoi depuis le Masters 2020, reporté en novembre cette année-là en raison de la pandémie de Covid-19.

"Je peux très bien frapper la balle. Je n'ai aucun doute sur ce que je peux faire sur le plan du golf. La marche est la partie difficile", a-t-il dit.

Légende du golf, vainqueur de 15 épreuves du Grand Chelem, Woods avait été gravement blessé à la jambe droite, évitant de peu une amputation, dans un accident de voiture survenu le 23 février 2021 près de Los Angeles.

Woods, a été hospitalisé pendant des semaines et incapable de marcher pendant des mois. "Ce fut un chemin difficile à faire. Dire que j'allais revenir ici jouer m’apparaissait alors très peu probable", a-t-il confié.

