Ski alpin: Clarey annonce poursuivre jusqu'aux Championnats du monde en 2023 (presse)

Paris (AFP) – Le vice-champion olympique de descente à Pékin, Johan Clarey, âgé de 41 ans, a annoncé qu'il allait prolonger d'un an sa carrière dans une interview au Figaro publiée lundi afin de participer aux Championnats du monde 2023 en France.

"J'ai décidé de faire un an de plus. J'ai très envie de participer aux Championnats du monde en France, à Courchevel-Méribel. Je n'avais pas pu prendre part à ceux de 2009 à Val d'Isère car j'étais blessé [...] C'est un bel objectif, et ce serait une belle manière de finir ma carrière sur des Mondiaux à la maison" explique le natif d'Annecy.

"Cela a été une saison fantastique, qui restera sans doute comme le couronnement de ma carrière. Je ne suis pas champion olympique, mais cette médaille d'argent reste extraordinaire" confesse aussi le quadragénaire qui vient effectivement de réaliser la plus belle saison de sa carrière: 4e du classement de la descente de la Coupe du monde, avec la deuxième place à Kitzbühel, et surtout la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Pékin, où, à la surprise générale il avait trouvé les ressources pour monter sur la deuxième marche du podium, à seulement 10 centièmes du Suisse Beat Feuz.

"Je suis persuadé que je peux encore réaliser des belles choses si je me prépare bien", assure Clarey.

