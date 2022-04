Sondage présidentielle: l'écart se réduit encore au premier tour entre Macron et Le Pen

Paris (AFP) – L'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle se réduit considérablement alors que le président candidat, en chute de quatre points en deux semaines, est confronté à la forte hausse de sa rivale, selon un sondage Kantar-Epoka publié mardi.

Dans la position délicate du présidant sortant qui concentre les critiques, Emmanuel Macron, est crédité de 25% d'intentions de vote (- 4 points depuis un précédent sondage Kantar du 21-23 mars). Il bénéficie toutefois d'une proportion d'électeurs affirmant être sûrs de voter pour lui de 76% à cinq jours du premier tour.

La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen bondit quant à elle à 23% (+3 points) d'intentions de vote, en 2e position, et confirme sa dynamique du mois de mars. Ses électeurs présentent la même assurance que ceux d'Emmanuel Macron quant à leur choix de vote (73%).

La course à la présidentielle Cléa PÉCULIER AFP

Le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon continue sa progression (16%, +2 points) et consolide sa position de troisième homme.

Eric Zemmour, stable à 11%, devance la candidate LR Valérie Pécresse qui accuse une forte baisse (8%, -2 points). Sixième au classement et dernier candidat ayant atteint la barre des 5%, l'écologiste Yannick Jadot bénéficie d'une légère hausse (5%, +0,5 point) dans les intentions de vote.

Le candidat communiste Fabien Roussel est rejoint par Jean Lassalle (Résistons!, + 1 point) à 3%. L'élu des Pyrénées-Atlantique dépasse ainsi la candidate socialiste et maire de Paris Anne Hidalgo (2,5%, +0,5 point).

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) est en légère baisse en queue de peloton (2%, -0,5 point) tandis que les deux candidats trotskistes Philippe Poutou (NPA) et Nathalie Arthaud (LO) ferment la marche à respectivement 1% et 0,5%.

Le candidat Debout La France à la présidentielle française Nicolas Dupont-Aignan devant l'hôpital Georges-Pompidou à Paris, le 4 avril 2022 Thomas SAMSON AFP

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

Sondage réalisé les 4 et 5 avril, selon la méthode des quotas, auprès d'un échantillon de 1.467 personnes représentatif des résidents de la population française âgés de 18 ans et plus, dont 1.394 inscrits sur les listes électorales. Marge d'erreur comprise entre 0,4 et 2,3 points.

