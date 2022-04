USA: le prix des œufs proche des records, propulsé par la grippe aviaire

Une poule dans une ferme de Griffin, en Géorgie (Etats-Unis), le 15 mars 2022 Anna Moneymaker GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – Le prix des œufs aux Etats-Unis approche de son niveau record, catapulté par un épisode de grippe aviaire qui touche désormais la moitié du pays et a déjà entraîné l'abattage de plus de 17 millions de volailles.