Au diapason de l'Asie, les saxophones Selmer soufflent leurs 100 bougies

Dans les ateliers de Mantes-La-Ville où sont fabriqués les saxophones Selmer, le 17 janvier 2018 ALAIN JOCARD AFP/Archives

Mantes-la-Ville (France) (AFP) – Des légendes du jazz en ont joué: encore fabriqués largement de manière artisanale en France, les saxophones de la marque Selmer, qui fêtent cette année leur centenaire, se vendent dans le monde entier et sont de plus en plus populaires en Asie.