Foot: Katoto en "total désaccord" avec le PSG, attend "des vrais actes" (à l'AFP)

Clairefontaine-en-Yvelines (France) (AFP) – Marie-Antoinette Katoto, en fin de contrat au 30 juin, se dit en "total désaccord" avec le Paris SG sur la question de son avenir, dans un entretien à l'AFP où l'attaquante réclame des "vrais actes" et évoque des discussions avancées avec d'autres clubs.

A 23 ans, la meilleure buteuse de l'histoire du PSG féminin (138 buts depuis 2015) réalise une saison de haut vol mais tarde à prolonger son contrat, alors que ses relations avec son équipière Kheira Hamraoui sont notoirement fraîches.

Les négociations dépendent-elles de la résolution de ce conflit? "Pour l'instant, on n'est pas du tout en accord avec le club, pour plusieurs raisons et ils le savent", a-t-elle glissé depuis Clairefontaine, sans répondre clairement à la question.

La direction du PSG a publiquement déclaré vouloir de faire de l'attaquante le "fer de lance" de l'équipe pour les saisons à venir. Selon la presse, le plus gros contrat jamais offert à une Parisienne lui aurait été proposée.

Insuffisant pour débloquer la situation? "Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Après, je lis et j'entends des choses depuis que je suis arrivée au PSG, il y a beaucoup de paroles, pour l'instant il n'y a aucun acte", affirme l'avant-centre.

"Ouverte à tout"

Relancée pour savoir s'il lui manquait une preuve écrite de la considération affichée, elle a coupé court: "Non, des vrais actes plutôt."

Départ ou prolongation, sa décision "sera prise très bientôt". "J'ai des échéances et je veux que ce soit réglé au plus vite", affirme la joueuse née à Colombes (Hauts-de-Seine). "J'aimerais me projeter sur, j'espère, l'après-Euro (6-31 juillet, ndlr) et mon futur proche. Ça va se régler très, très vite, mais pour l'instant on est en total désaccord" avec le PSG, insiste la "Titi".

En cas de départ, "je suis ouverte à tout, que ce soit à l'étranger ou en France", dit Katoto, alors qu'un intérêt du FC Barcelone et de l'Olympique lyonnais notamment a été évoqué dans la presse.

"Il y a beaucoup de discussions (avec des clubs intéressés, NDLR), beaucoup de considérations et je les en remercie. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Je suis très ouverte, pour l'instant les discussions se passent bien, très bien même", poursuit la Parisienne. "Le prochain choix que je ferai sera le bon, je l'espère. Ce sera à un moment important de ma carrière."

© 2022 AFP