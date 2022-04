Hausse du prix de l'essence: les VTC manifestent à Rungis, Nantes et Bordeaux

Manifestation de chauffeurs de VTC le 28 mars 2022 à Paris GEOFFROY VAN DER HASSELT AFP/Archives

2 mn

Paris (AFP) – Plus d'une centaine de chauffeurs VTC ont manifesté mercredi matin à Rungis, à Bordeaux et à Nantes, pour demander plus de protection alors que la hausse du prix de l'essence grève leurs revenus, selon des sources syndicales et les pouvoirs publics.