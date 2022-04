La Grèce en grève, manifestations contre la hausse des prix

L'entrée d'une station de métro fermée à Athènes en raison de la grève, le 6 avril 2022 Louisa GOULIAMAKI AFP

Athènes (AFP) – Les services publics et les transports maritimes, ferroviaires et urbains étaient paralysés mercredi en Grèce à la suite d'une grève générale de 24 heures à l'appel des syndicats du privé et du public protestant contre "la flambée des prix" et "les bas salaires".