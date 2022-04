De Kiev à la Biennale de Venise, le sauvetage d'une oeuvre d'art ukrainienne

Maria Lanko, conservatrice ukrainienne de la galerie d'art "The Naked Room" à Kiev, raconte à la presse son périple en voiture de Kiev à Venise pour évacuer une oeuvre de l'artiste ukrainien Pavlo Makov, le 6 avril 2022 à New York TIMOTHY A. CLARY AFP

3 mn

New York (AFP) – Sauvée de la guerre: une conservatrice ukrainienne d'une galerie d'art de Kiev a raconté mercredi à New York son périple à travers l'Europe de l'Est pour mettre à l'abri et exposer à la prochaine Biennale de Venise l'oeuvre contemporaine d'un artiste de son pays.