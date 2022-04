Meta planche à nouveau sur les monnaies virtuelles

Meta (Facebook, Instagram, etc.) envisage de créer une monnaie virtuelle et d'autres services financiers Kirill KUDRYAVTSEV AFP/Archives

2 mn

San Francisco (AFP) – Meta (Facebook, Instagram, etc.) envisage de créer une monnaie virtuelle et d'autres services financiers, d'après un article du Financial Times (FT) publié mercredi, malgré l'échec de son projet de monnaie numérique.