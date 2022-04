Wall Street met fin à deux jours de repli

Des opérateurs au New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a fini en légère hausse jeudi après deux séances de pertes, s'habituant au programme de la banque centrale américaine (Fed), déterminée à resserrer la politique monétaire en haussant les taux et se délestant de ses actifs.