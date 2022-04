Guerre en Ukraine: les prix alimentaires mondiaux atteignent un niveau jamais enregistré

Les prix mondiaux des denrées alimentaires à leurs "plus hauts niveaux jamais enregistrés" à cause de la guerre en Ukraine qui bouleverse les marchés de céréales et des huiles végétales Kirill KUDRYAVTSEV AFP/Archives

Paris (AFP) – Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont atteint en mars leurs "plus hauts niveaux jamais enregistrés" à cause de la guerre en Ukraine qui bouleverse les marchés de céréales et des huiles végétales, a annoncé vendredi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).