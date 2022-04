Incidents OM-PAOK: la préfecture de police va faire un rapport à l'UEFA

Marseille (AFP) – La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a fait savoir vendredi qu'elle comptait adresser un rapport à l'UEFA pour "détailler toutes les difficultés" auxquelles les autorités ont fait face à l'occasion du match Marseille-PAOK Salonique de jeudi, marqué par de nombreux incidents entre supporters.

Dès mercredi soir, des incidents ont eu lieu à Marseille entre supporters grecs et fans de l'OM. Ils se sont poursuivis jeudi avant le coup d'envoi du quart de finale aller de Ligue Europa Conférence (C4), remporté par le club marseillais (2-1), puis à l'intérieur du Stade Vélodrome.

Des projectiles et des sièges ont été jetés sur la pelouse par des supporters grecs, alors que fans du PAOK et de l'OM se sont lancés fumigènes et pétards, au-dessus des filets de sécurité.

Les supporters marseillais ont également lancé des feux d'artifice en direction du parcage grec et de très fortes explosions de pétards ont retenti. Un bref mouvement de foule a eu lieu en bas du virage et la police est intervenue avec des gaz lacrymogènes en direction des fans grecs.

Au total, une dizaine de personnes ont été interpellées et la préfecture de police a évoqué jeudi soir une trentaine de policiers blessés, la plupart légèrement.

"L'action résolue et professionnelle de la direction départementale de la sécurité publique et des renforts CRS et gendarmes a permis de maîtriser les centaines de supporters violents venus de Grèce sans l'encadrement promis par leur club ni respect des moyens, heures et points de rendez-vous auxquels toutes les équipes visiteurs s'astreignent en déplacement", écrit vendredi la préfète de police des Bouches-du Rhône, Frédérique Camilleri, dans un communiqué.

"Trois semaines de dialogue et d'engagements écrits du club adverse n'ont pas suffi à empêcher des actes violents et gratuits qui n'ont rien à voir avec la ferveur sportive", ajoute-t-elle.

"Un rapport sera adressé par la préfecture de police à l'UEFA pour détailler toutes les difficultés auxquelles les autorités administratives locales ont dû faire face dans le cadre de ce match", conclut la préfète.

Interrogé par France Bleu Provence, l'adjoint aux sports du maire de Marseille Sébastien Jibrayel a de son côté invité les supporters marseillais à ne pas se rendre à Thessalonique lors du match retour jeudi prochain.

"Je suis énervé contre l'UEFA qui a autorisé le déplacement de ces supporters, connus de tous et qui sont très dangereux. Ils n'auraient jamais dû être là", a-t-il estimé.

© 2022 AFP