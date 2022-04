"Papa" des rappeurs Bigflo et Oli, l'exilé argentin Fabian Ordoñez en solo

Le musicien et chanteur argentin Fabian Ordonez, père des rappeurs Bigflo et Oli, en concert à Toulouse, le 8 décembre 2021

Toulouse (AFP) – Après avoir couvé ses fils Bigflo et Oli, devenus des stars du rap, l'heure est venue pour le "papa" Fabian Ordoñez, exilé argentin longtemps sans papiers, de faire carrière en solo.

"Ca fait quarante ans que j'attendais ça! Mes fils ont exaucé mes rêves artistiques: ce sont les garçons qui m'ont poussé, et à chanter en français. Mes fils sont mes producteurs, ils sont devenus mes patrons!", s'amuse-t-il.

Le titre phare "Papa" de Bigflo et Oli a placé les projecteurs sur cet Argentin de 62 ans le 9 novembre 2017: ses "chicos" lui chantent leur création, en guise de cadeau de 58e anniversaire.

Au gré des concerts de ses fils, Fabian Ordoñez monte alors sur les plus grandes scènes françaises le temps de poser un couplet en espagnol sur cette chanson à trois voix.

Chanter devant des dizaines de milliers de spectateurs... un rêve pour ce musicien globe-trotteur et déraciné, longtemps en marge du succès.

"Des gens sont venus me dire +Mais vous avez une belle voix, vous devriez continuer+ et je pensais en silence +Putain, ça fait quarante ans que je chante+", dit-il avec son accent argentin mâtiné d'intonations toulousaines.

Deux albums

Son premier album "El Padre" est sorti fin 2019. S'en suit une série de concerts, jusqu'à la crise sanitaire du covid qui gèle tout. Il travaille actuellement au deuxième, qui compte "plus de créations que de reprises", indique-t-il à l'AFP.

Comme le Colombien Yuri Buenaventura dans les années 1990, Fabian Ordoñez aime à revisiter des succès français. Une "Javanaise" de Serge Gainsbourg en salsa, le "Toulouse" de Claude Nougaro en version flamenco.

Il y ajoute des classiques latinos et ses propres textes. Dans "Hola Hermano", il confie sa nostalgie à son frère resté au pays, "les nuits blanches" d'angoisse à son arrivée en Europe, le dur parcours du migrant.

Né dans la petite ville de Realico, dont son père était maire, il quitte à 18 ans la ferme familiale des vastes plaines de la pampa. En 1978, alors que l'Argentine vit sous la férule de la dictature militaire, il rêve d'Europe et prend un billet pour Barcelone.

Il mène d'abord une vie de bohème, avec un groupe argentin. Sa spécialité, outre la guitare, ce sont les bolas, lasso à boules de cuir utilisé pour attraper le bétail, et qui dans sa patrie rythme les spectacles de folklore.

Oiseau de nuit

L'exilé sud-américain vit depuis toujours une guitare à la main comme le montrent les photos de famille, et il a entraîné ses fils Olivio et Florent dans son sillage.

Installé à Toulouse en 1988 après quelques années à Marseille, il se marie deux ans plus tard avec celle qui deviendra la mère de ses enfants, Patricia, d'origine algérienne. Puis il monte le Barrio Latino, un bar salsa qui était à l'époque une référence dans le Sud-Ouest.

La petite scène accueille le Cubain Compay Segundo du Buena Vista Social Club, avant son heure de gloire. Bigflo et Oli s'y emparent des instruments, s'amusent à chanter alors qu'ils n'ont pas 10 ans.

Depuis cette époque, l'Argentin à la frêle silhouette, coiffé d'un béret à la Che Guevara pour dissimuler une chevelure "pas très abondante", vit comme un oiseau de nuit.

Il se lève "vers midi", travaille "jusque très tard", mais interrompt toute activité pour regarder un match de la sélection argentine de football, de Boca Juniors ou de l'Olympique de Marseille, avec son chat Gato sur les genoux.

"Comme il avait un travail nocturne, il s'occupait des enfants dans la journée, leur faisait à manger, les amenait au conservatoire", se souvient Alejandro Riquelme, guitariste chilien et ami de trente ans, qui l'accompagne sur toutes les scènes, des petites salles toulousaines où ils se produisent bénévolement, à l'immense La Défense Arena.

Si les garçons se branchaient sur la radio Skyrock dès qu'ils montaient dans la voiture, ils ont baigné dans la musique latino toute leur enfance. Et le lien reste très fort entre les rappeurs et Fabian Ordoñez.

"Ce sera toujours mon père et je reste son gamin. Et quand j'en aurai un, je lui parlerai du mien". Il est de "ceux qui disent +je t'aime+ sans même parler", confient Bigflo et Oli dans leur chanson "Papa".

