Présidentielle: appel "à la plus grande prudence" après un "faux sondage"

Eric Zemmour lors de la promotion de son livre "La France n'a pas dit son dernier mot" à Toulon le 17 septembre 2021 Nicolas TUCAT AFP/Archives

1 mn

Paris (AFP) – La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale et la Commission des sondages ont appelé vendredi les électeurs à la plus "grande prudence" après la diffusion de messages par SMS plaçant Eric Zemmour au second tour.